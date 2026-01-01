In the Electric Mist - Mord in Louisiana
In the Electric Mist - Mord in Louisiana
Im schwülen Louisiana kurz nach Hurrikan Katrina ermittelt Detective Dave Robicheaux in einem Fall, der Vergangenheit und Gegenwart unheilvoll miteinander verknüpft. Als eine junge Frau brutal ermordet aufgefunden wird, stößt der routinierte Polizist auf eine Spur aus Korruption, organisiertem Verbrechen und verdrängten Schuldgefühlen. Zur selben Zeit dreht ein Filmteam in den Sümpfen einen Bürgerkriegsfilm – und meldet den Fund eines weiteren Leichnams, der bis in die 1960er‑Jahre zurückreicht. Während Robicheaux tiefer gräbt, wird er von Visionen heimgesucht: geisterhafte Konföderiertensoldaten scheinen ihn durch die neblige Landschaft zu begleiten. Persönliche Traumata, politische Verstrickungen und rassistische Verbrechen aus der Vergangenheit verdichten sich zu einem düsteren Netz, in dem Wahrheit und Halluzinationen ineinanderfließen.