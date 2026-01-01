Zum Inhalt springenBarrierefrei
Independents – War of the Worlds

88 Min.Ab 16
Utopja
Nachdem eine außerirdische Rasse die gesamten irdischen Streitkräfte vernichtend geschlagen hat und dabei auch alle Nuklearwaffen zerstört oder unbrauchbar machen konnte, beginnt nun die Versklavung der Menschheit. Die Außerirdischen geben den Menschen nur eine Wahl – sich entweder ganz der neuen Herrschaftsgewalt zu fügen und innerhalb von fünf Tagen auf andere Planeten im Universum als Sklaven deportiert zu werden, oder mit dem Planeten unterzugehen. Während das Gros der Menschheit sich in ihr Schicksal ergibt, plant der US-Präsident aus dem Untergrund einen letzten Angriff auf die Aggressoren. Ein Team aus US-Spezialkräften und skrupellosen Schurken plant mit einer Geheimwaffe einen alles vernichtenden Gegenschlag, der aber auch die Erde in ihre Bestandteile auflösen könnte.

Genre:
Action, Abenteuer, Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH