Inferno am Fluss
114 Min.Ab 12
114 Min.Ab 12
Inferno am Fluss
Seine Nachbarn in der kleinen Siedlung in Texas behandelt er fair, seine Zeit verbringt er mit Feldarbeit, und wenn ein Hitzkopf ihn herausfordert, reißt er sich zusammen und behält die Nerven. Aber Blue (Terence Stamp) war nicht immer so. Früher gehörte er zu einer gefürchteten Bande. Angeführt von Blues Adoptivvater Ortega (Ricardo Montalban) hinterließ sie stehlend und mordend eine Spur der Verwüstung. Blue ist fest entschlossen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber als die Bande einen Angriff auf die Siedlung plant, ahnt er, dass er sich sein neues Leben mit Ortegas Tod erkaufen muss.
Genre:Western
Produktion:GB, US, 1968
Altersfreigabe:
12
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