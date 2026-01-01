Inheritance - Ein dunkles Vermächtnis
108 Min.Ab 16
108 Min.Ab 16
Inheritance - Ein dunkles Vermächtnis
Lily Collins und Simon Pegg in einem spannenden Thriller von Regisseur Vaughn Stein: Lauren ist die Tochter des gut betuchten New Yorkers Archer Monroe. Als er stirbt, hinterlässt er ihr allerdings nicht nur sein Vermögen. Lauren erhält einen Briefumschlag, der sie an einen abgelegenen Ort führt. Dort angekommen, entdeckt sie einen Bunker, in dem ein Mann gefangen gehalten wird. Lauren versucht, das Rätsel um den Gefangenen zu lösen und stößt dabei auf dunkle Familiengeheimnisse.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH