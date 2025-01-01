Vor TV
Inside Der weiße Hai
42 Min.Ab 6
42 Min.Ab 6
Vor TV
Inside Der weiße Hai
50 Jahre nach seinem Erscheinen zeigt "Der weiße Hai" noch immer Wirkung. Der Kultfilm löste einst eine Welle der Angst aus, die zu massenhaftem Töten von Haien führte. Doch er inspirierte auch eine Generation von Meeresbiologen, sich intensiv mit den Raubfischen zu befassen. Jahrzehnte der Forschung haben unser Sicht auf diese oft missverstandenen Tiere revolutioniert. Wie konnte ein einziger Film die Wahrnehmung einer ganzen Spezies so nachhaltig prägen?
Genre:Spezial, Dokumentation, Tiere, Unterhaltung
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Rocket Rights TV