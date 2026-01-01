Instinct – Gefährliche Begierde
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Instinct – Gefährliche Begierde
Nicoline ist als Psychologin mit allen Wassern gewaschen. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen. Bis sie in ihrem neuen Job auf den Straftäter Idris trifft, der wegen eines Sexualdelikts in Haft einsitzt. Nach fünf Jahren Therapie soll er erstmals unbewachten Ausgang haben. Obwohl sich Nicoline von Idris‘ animalischer Energie angezogen fühlt, hält sie ihn weiterhin für eine Gefahr für seine Umwelt. Idris versucht, die Psychologin zu überzeugen, dass ihre Einschätzung falsch ist. Und beginnt ein Machtspiel, das langsam, aber sicher zu eskalieren droht...
Genre:Drama, Thriller
Produktion:NL, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH