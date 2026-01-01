Invasion – Alien Attack
85 Min.Ab 18
Anfang des 21.Jahrhunderts ortet ein Frühwarn-Satellit ein unbekanntes Objekt, das sich bedrohlich schnell der Erde nähert. Das Objekt schlägt in einem kleinen Ort im amerikanischen Nordwesten auf. Binnen Sekunden ist der Ort von der Kommunikation abgeschnitten, als sei er vom Erdboden verschluckt. Zeitgleich verschwinden fünf F16 Tarnkappenbomber spurlos. Die Millennium Force ist gefragt. Sie trifft auf nahezu unverwundbare Aliens. Eine schwierige Aufgabe, doch Lt. Lambert und seinen Männern bleibt keine Zeit. Sollte ihre Mission nicht binnen 24 Stunden gelingen, würde das gesamte Gebiet per Atomschlag dem Erdboden gleichgemacht…
Genre:Action, Drama, Science Fiction
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH