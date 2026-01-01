Iron Man 2
120 Min.Ab 12
Iron Man 2
Action-Spektakel mit Robert Downey jr. als Superheld Iron Man, der sich zum zweiten Mal in den Kampf gegen das Böse stürzt: Tony Stark soll auf Drängen der Regierung seine Erfindungen auch dem Militär zur Verfügung stellen. Stark befürchtet jedoch, dass seine Technologie in die falschen Hände gerät und weigert sich vehement. Zurecht, denn schon bald heften sich zwei rücksichtslose Bösewichte - Ivan Vanko alias "Whiplash" und Justin Hammer - an seine Fersen.
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2010
12GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG