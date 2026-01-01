Iron Man
121 Min.Ab 12
121 Min.Ab 12
Iron Man
Robert Downey jr. brilliert als Superheld: Tony Stark ist Multimilliardär, Genie, Playboy und Sohn einer Rüstungsindustrie-Legende. Nach der Präsentation eines neuen Raketensystems wird er von der Terrororganisation "Zehn Ringe" überfallen und durch seine eigene Waffe schwer verletzt. Mit Metallsplittern im Körper und einem Elektromagneten in der Brust ist Iron Man geboren. Mit der Zeit perfektioniert er seine neue Identität.
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction, Fantasie
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG