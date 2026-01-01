Italiener und andere Süßigkeiten
94 Min.Ab 12
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Italiener und andere Süßigkeiten
Das eintönige Singledasein der Designerin Charlotte wird gründlich durcheinandergewirbelt, als sie eines Tages den Geschäftsmann Paolo Fabrelli trifft. Sie glaubt in ihm den Eisverkäufer wiederzuerkennen, der ihr vor Jahren in Italien einen Heiratsantrag gemacht hat. In Wirklichkeit ist Paolo aber dessen Cousin. Zuerst verwirrt, dann amüsiert, denkt Paolo gar nicht daran, die Verwechslung aufzulösen. Er hat sich unsterblich in Charlotte verliebt und hofft auf die wahre Liebe ...
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:IT, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH