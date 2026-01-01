Jack Frost - Der eiskalte Killer
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Jack Frost - Der eiskalte Killer
Serienkiller Jack Frost wird zum Tode verurteilt, nachdem er 38 Menschen kaltblütig ermordet hat. Auf dem Weg zur Hinrichtung tobt ein Schneesturm, und es kommt zu einem folgenschweren Unfall zwischen dem Polizeitransporter und einem Lastwagen, der genetisch behandelte Versuchsproben enthält. Dabei wird Jack verseucht und er mutiert zu einem Killer-Schneemann mit besonderen Fähigkeiten.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film