Jackass 4.5
86 Min.Ab 18
86 Min.Ab 18
Jackass 4.5
Exklusives Bonusmaterial zum Kultfilm "Jackass Forever": Regisseur Jeff Tremaine setzt Ausschnitte, die es nicht auf die Leinwand geschafft haben, in Szene und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Neben unveröffentlichtem Material enthält der Streifen Outtakes und Making-of-Szenen, die unbedingt gezeigt werden müssen - zumindest, wenn es nach den Teilnehmern Johnny Knoxville, Steve-O, Jason "Wee Man" Acuña und dem Rest der Chaos-Clique geht.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.