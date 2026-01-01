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Jackass Forever

Jackass Forever

93 Min.Ab 16
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Jackass Forever

Teil vier der durchgeknallten Kultshow mit Johnny Knoxville und dessen angstfreien Kumpanen: Wenn sich Johnny Knoxville, Steve-O, Jason "Wee Man" Acuña und der Rest der Chaos-Clique schmerzhaften Stunts stellen, dann sind Spaß und Spannung garantiert. Egal, ob Schlangenbisse, Bullenreiten oder ein beherzter Sprung in eine Reihe Kakteen: Den Teilnehmern ist kein Risiko zu groß und kein Schmerz zu stark. Das überzeugt sogar Stars wie Machine Gun Kelly und Eric André, mitzumachen.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.