Jagd auf ein Drogenkartell | True Crime Doku
Das FBI jagt den brutalen Drogenhändler Geno Camacho, nachdem er und seine Bande die Familie eines Mitarbeiters, Sam Wright, entführen und einen den unschuldigen Neffen ermorden. Beginnend mit Wright versucht das FBI die Bandenmitglieder nacheinander festzunehmen, bis Camacho schließlich in Mexiko aufgespürt werden kann. Während das FBI alles tut, um dem Schmuggler immer näher zu kommen, tötet er eine weitere unschuldige Person. Camacho versteckt sich in einer Stadt, die von einem gewalttätigen Drogenkartell kontrolliert wird. Die mexikanischen Behörden weigern sich, Camacho zu verhaften, da es zu gefährlich wäre. Doch wie schafft man es einen aggressiven Drogenhändler zurück in die Vereinigten Staaten zu locken? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. #thefbifiles #truecrime #fbifilesdeutschland