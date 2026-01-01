Jagd auf Menschen | True Crime Doku
Jagd auf Menschen | True Crime Doku
Ohne erkennbares Motiv und scheinbar nach Belieben tötete Thomas Dillon innerhalb von drei Jahren fünf Männer in den abgelegenen Regionen des südlichen Ohios. Er war unglaublich stolz auf seine Taten und immer wenn er erfolgreich gejagt hatte, entwickelte er Interesse an seiner Beute. Als die Mutter eines Opfers einen öffentlichen Brief an den Mörder richtete und dieser überraschenderweise antwortete, begann sich das Netz um den Täter zu straffen. Die Ermittlungsbehörden konnten ein Täterprofil erstellen, in dem ein guter Freund den vorgeblich braven Familienvater Dillon erkannte. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.