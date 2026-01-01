Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jahrhundertfund: Das Rätsel des Ritters aus dem Jahr 1368

89 Min.Ab 12
XL Geschichte89 Min.Ab 12
XL Geschichte
Eine außergewöhnliche Entdeckung versetzt Archäologen ins Staunen: Der nahezu perfekt konservierte Körper eines englischen Ritters aus dem Jahr 1368, versiegelt in Bienenwachs und gebettet in einen bleiernen Sarg, offenbart sich der Wissenschaft. Erstmals veröffentlichte Filmaufnahmen der Autopsie liefern erstaunliche Einblicke in das Leben und Sterben im Mittelalter. Im zweiten Teil folgt die Reise zu den Gräbern jener Ritter, die die legendäre Schlacht von Azincourt überlebten. Von prachtvollen Kirchen bis zu versteckten Kathedralen spüren die Forscher den Geschichten jener Männer nach, die einst König Henry V. dienten und mit Schwert und Rüstung beigesetzt wurden. Eine fesselnde Spurensuche im Machtgefüge des mittelalterlichen Englands.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12