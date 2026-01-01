Jamie: Drag Queen at 16
Jamie Campbell ist 16 und will Drag Queen werden. Der in einem kleinen Dorf in der Grafschaft Durham aufgewachsene Jamie hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, nachdem er sich mit 14 Jahren als schwul outete. Mit seiner Familie und seinen Freunden im Rücken, beschließt er, sein wahres Ich mit der Welt zu teilen. Er möchte in Drag auf seinen Abschlussball gehen.
