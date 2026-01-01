Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 1 – Neue Zeiten
85 Min.Ab 6
Die lebensfrohe und tollpatschige Elizabeth Thatcher kommt als Lehrerin in die Stadt Coal Valley. Viele Männer kamen dort bei einem Minen Unglück ums Leben und ihre Familien stehen nun vor dem Aus. Kann Elizabeth ihnen, und vor allem ihren Schülern, neuen Mut schenken?
Genre:Drama, Geschichte
Produktion:US, 2014
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH