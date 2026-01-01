Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 5 – Versteckte Wahrheit
84 Min.Ab 6
Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 5 – Versteckte Wahrheit
Die Postkutsche bringt zwei Überraschungen: Elizabeths Schwester Julie und Versetzungspapiere für Jack. Das stellt den Mountie vor eine schwierige Entscheidung: Bleibt er bei Elizabeth und riskiert seine Karriere oder verfolgt er seine Träume und verlässt Coal Valley?
Genre:Drama, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH