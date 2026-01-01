Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 6 – Entscheidungen
89 Min.Ab 6
Janette Oke: Die Coal Valley Saga Teil 6 – Entscheidungen
Jack kommt zurück nach Coal Valley - mit Ärger im Gepäck. Gerade als sich Elizabeth der Beziehung zu dem Mountie sicher ist, taucht seine Verlobte Rosemary in der kleinen Stadt auf. Schockiert zieht sich Elizabeth zurück. Für wen wird Jack sich nun entscheiden?
Genre:Drama, Geschichte
Produktion:US, 2014
