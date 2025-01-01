Janette Oke: Neue Zeiten
85 Min.Ab 0
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Janette Oke: Neue Zeiten
Sie erzählt die mitreißende Geschichte der jungen Lehrerin Elizabeth Thatcher, die ihren gewohnt hohen Lebensstandard hinter sich lässt, um tief im Westen Kanadas ihre erste Stelle als Lehrerin anzutreten. Erst kurz zuvor starben hier mehrere Männer durch eine Explosion in der Mine, wodurch viele von Elizabeths Schülern nun Waisen und ihre Mütter Witwen sind. Dies und auch das alltägliche Leben im Westen stellen sie vor so manch große Herausforderung. Doch nicht nur Ratten und Kojoten machen sie nervös, auch der neue Mountie Jack Thornton lässt ihr Herz schneller schlagen – wenn er bloß nicht immer so genervt von ihr wäre…
Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
0
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