Janette Oke: Versteckte Wahrheit
84 Min.Ab 6
84 Min.Ab 6
Janette Oke: Versteckte Wahrheit
Mit der Postkutsche kommen gleich zwei große Überraschungen nach Coal Valley: Elizabeths Schwester Julie und die langersehnten, doch längst vergessenen Versetzungspapiere für Jack. Gerade als er sich mit seinem Posten angefreundet hat, erhält er die Möglichkeit, seine Träume zu verwirklichen. Doch in Coal Valley ist vieles noch ungeklärt: Die Beweise, dass das Minenunglück gar keines war, verdichten sich und eine Bande Gesetzloser treibt in der Gegend ihr Unwesen. Zu allem Überfluss findet Julie im Wald auch noch einen schwer verletzten Mann, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Aber wer ist der Unbekannte?
Genre:Drama, Romanze
Altersfreigabe:
6
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