Jasmins Hochzeit
119 Min.Ab 12
119 Min.Ab 12
Jasmins Hochzeit
Jasmin fühlt sich wie gefangen zwischen ihrer erfolgreichen Karriere als Anwältin und den Erwartungen ihrer altmodischen marokkanischen Familie, endlich zu heiraten. Schließlich ist sie schon 26! Unterstützt von ihren Freundinnen macht sie sich auf die Suche. Und schon bald findet Jasmin nicht einen, sondern gleich zwei attraktive Kandidaten. Wie soll sie sich nur entscheiden?
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film