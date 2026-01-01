Jeder braucht einen Engel
96 Min.Ab 6
Beim Spielen in der Ruine einer alten Farm, fällt Tom (Matthew Beard) in ein Zeitloch. Er landet am selben Ort zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Hier begegnet er May (Charlotte Wakefield) und freundet sich mit ihr an. Bei seiner Rückkehr in die Gegenwart muss er feststellen, dass ein Bombenangriff Mays Leben zerstört! Tom muss zurück um es zu verhindern...
Genre:Drama, Familie, Fantasie
Produktion:GB, 2002
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH