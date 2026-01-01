Jene Jahre in Hollywood
Jene Jahre in Hollywood
In den unruhigen Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg treffen zwei Herzen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Katie Morosky, leidenschaftlich, politisch unbeugsam, voller Kampfgeist – und Hubbell Gardiner, ein strahlender Golden Boy, dem das Leben scheinbar mühelos zufliegt. Zwischen ihnen flackert früh ein Gefühl auf, doch ihre Welten prallen zu heftig aufeinander, um sich wirklich berühren zu können. Erst Jahre später, inmitten des Kriegswirbels von New York, führt der Zufall sie erneut zusammen. Aus alten Blicken werden neue Sehnsüchte, und bald entsteht eine Liebe, die stärker scheint als jeder Zweifel. Ihre Ehe trägt sie nach Hollywood, wo Hubbells schriftstellerische Erfolge glänzen – und zugleich die Schatten der politischen Verfolgung wachsen. Katie kämpft leidenschaftlich gegen die Ungerechtigkeit ihrer Zeit, während Hubbell den stilleren Weg sucht, um seine Karriere zu schützen. Zwischen Idealismus und Anpassung, Mut und Angst, beginnt ihre Liebe zu erzittern. Und obwohl sie einander tief verbunden bleiben, müssen beide erkennen, dass selbst die intensivsten Gefühle nicht jede Kluft überbrücken können.