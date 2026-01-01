Jerry, der Herzpatient
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Jerry, der Herzpatient
Der ungeschickte und ahnungslose Familienvater Peter Ingersoll wird von seinem besten Freund und Hausarzt Scott Carter für sterbenskrank erklärt. Um die verbleibende Zeit seines Lebens zu nutzen, geht Peter auf eine große Weltreise und macht eine Menge Schulden. Dann erfährt er jedoch, dass er kerngesund ist und Opfer eines teuflischen Spielchens geworden ist. Doch Peter durchschaut die ganze Sache schnell und ergreift Gegenmaßnahmen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1969
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1968, renewed 1996 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.