Jesse Stone: Verlorene Unschuld

88 Min.Ab 12
Action Hits88 Min.Ab 12
Action Hits
Jesse Stone: Verlorene Unschuld

Intelligenter Krimi mit Tom Selleck als wortkarger Kommissar: Als die Leiche eines jungen Mädchens in der Kleinstadt Paradise gefunden wird, stellt Ex-Polizeichef Jesse Stone seine eigenen Ermittlungen an. Er stößt auf Geheimnisse, Lügen und Machtspiele. Sein offizieller Nachfolger sieht den Alleingang Stones nicht gerne - Spannungen und Konflikte sind die Folge. Wird der Tod des Mädchens je aufgeklärt werden?

Genre:
Krimi, Drama
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH