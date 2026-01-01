"Jetzt beginnt ein neues Leben" | Kriminell, weggesperrt, entlassen
Kriminell, weggesperrt, entlassen - und dann? In dieser Dokumentation begleiten wir zwei Männer, die frisch aus der Justizvollzugsanstalt entlassen wurden. Wie sieht ihr neuer Alltag in Freiheit aus? Was sind ihre Pläne? Und ist es wirklich ein neues Leben oder ein Weg in alte Verhaltensmuster? Raus aus dem Knast - und dann? Die Dokumentation „Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.“ begleitet ein Jahr lang vier Strafgefangene ab dem Moment ihrer Entlassung. Die Ex-Häftlinge wollen sich außerhalb der Gefängnismauern ein neues Leben aufbauen. Doch die Gefahr ist groß, dass sie in ihre alten, teils auch kriminellen Verhaltensmuster zurückfallen. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.
