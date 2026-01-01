Jetzt sind wir dran!
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Jetzt sind wir dran!
Drei befreundete Familien führen ein vermeintlich normales Leben in einem Vorort von Dortmund: Reihenhaus mit Garten, Grillen am Wochenende, Plaudern am Gartenzaun. Sie haben sich ihre kleinen Häuser vom Mund abgespart und zahlen seit Jahren ihre Hypotheken zurück. Da verliert der Kurierfahrer Georg wegen einer kleinen Dummheit seinen Job. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Bald sieht er nur noch einen Ausweg: einen Geldtransporter überfallen!
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© teamWorx Television & Film GmbH