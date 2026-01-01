JGA: Jasmin. Gina. Anna.
119 Min.Ab 12
119 Min.Ab 12
JGA: Jasmin. Gina. Anna.
Jasmin, Gina und Anna freuen sich auf den Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Helena auf Ibiza. Als der Trip kurzfristig abgesagt wird, beschließen die drei Frauen, alleine auf die Insel zu fliegen und ihr Singleleben so richtig auszukosten. Vor Ort erwarten sie allerdings ein paar ungebetene Gäste in Form von Jasmins Ex-Freund Tim und seinen Kumpanen. Doch davon lassen sich die Freundinnen ihre Reise nicht verderben ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SevenPictures Film GmbH (ehemals: Alta Vista)