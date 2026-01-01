Jimmy Neutron: Der mutige Erfinder
Jimmy Neutron: Der mutige Erfinder
Ein Roboterhund, Schrumpfstrahlen, eine Laserzahnbürste oder ein Toaster, mit dem man den Kontakt zu Aliens aufnehmen kann – der 10-jährige Jimmy Neutron erfindet eine verrückte Maschine nach der anderen. Seine genialen Ideen sorgen in der Kleinstadt Retroville regelmäßig für Chaos, vor allem wenn sie beim Vorführen explodieren. Jimmys Eltern sind genervt und verhängen Stubenarrest, nachdem er mit seiner Rakete ins Dach kracht. Doch Jimmy schleicht sich heimlich hinaus, um mit seinen Freunden im neuen Vergnügungspark „Retroland“ die Party seines Lebens zu feiern. Währenddessen passiert das Unglaubliche: Jimmys Toaster macht bösartige Aliens auf die Erde aufmerksam. Die grün-klebrigen Yokianer entführen alle Erwachsenen und wollen sie zu Sklaven machen. Jetzt liegt es an Jimmy, mit seinen Erfindungen und einer selbstgebauten Raumschiffflotte die Eltern zu retten – bevor es zu spät ist!