Joe Jedermann
95 Min.Ab 0
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Joe Jedermann
Unscheinbar ist untertrieben: Joe ist durch und durch Unterkante Durchschnitt. Wertschätzungen vom Chef oder Anerkennung von Kollegen sind Fehlanzeige, seine Frau hat sich scheiden lassen und die Beziehung zur Tochter ist eher unterentwickelt. Als er eines Tages von seinem Kollegen McKinney auf dem Firmenparkplatz auch noch vor den Augen seiner Tochter niedergeschlagen wird, scheint sich alles gegen ihn zu wenden.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
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