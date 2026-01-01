Joe stinksauer: “Raus hier! Auf der Stelle!” | Ice Pilots
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Joe stinksauer: “Raus hier! Auf der Stelle!” | Ice Pilots
Jetzt gibt es Ärger! Nach vielen teuren Trainingsstunden bei Buffalo Airways hat Gord einen Job bei einer rivalisierenden Fluggesellschaft angenommen. Joe ist stinksauer. Grünschnabel Larry muss unterdessen einen Fehler beim Training mit der C-46 fast teuer bezahlen… Hier seht ihr Folge 8 der 3. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12