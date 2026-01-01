John Deere - Platzhirsch auf dem Acker
64 Min.Ab 0
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John Deere - Platzhirsch auf dem Acker
Die grün-gelben Traktoren sind die Platzhirsche auf dem Acker. Im Burgenlandkreis führen zwei John Deere 8370 R im Zusammenspiel mit vier großen Mähdreschern S 690 i das das neue Machine-Sync-System vor. Außerdem erleben Sie einen gigantischen 9560 R Knicklenker beim Stoppelsturz. Beim Arzneimittelhersteller Bombastus ist ein John Deere 5100 R bei der Salbeiernte zu sehen. Auch ein historischen Vertreter kommt zum Einsatz, ein 20 Jahre alter John Deere 4955.
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
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