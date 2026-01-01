John Rambo
88 Min.Ab 18
88 Min.Ab 18
John Rambo
Immer noch lebt John Rambo in Thailand. Als ihn der Missionar Burnett bittet, seine Gruppe von Helfern für einen humanitären Einsatz ins vom Bürgerkrieg verwüstete Burma zu bringen, lehnt Rambo zunächst ab. Erst die hübsche Sarah kann ihn überzeugen. Die Missionare wollen Lebensmittel und Medikamente in ein Dorf bringen. Nach seiner Rückkehr erfährt Rambo, dass jeder Kontakt zu den Aktivisten abgebrochen ist. Es beginnt ein knallharter Überlebenskampf - und Rambo ist mittendrin.
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
18GEWALT
Copyrights:© Nu Image