Johnny English - Man lebt nur dreimal
86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Johnny English - Man lebt nur dreimal
Rowan Atkinson schlüpft zum dritten Mal in die Rolle des schusseligen Johnny English: MI7-Agent Johnny English ist mittlerweile im Ruhestand und unterrichtet Geografie an einer Schule, wo er den Kindern nebenbei ein paar Spionagetricks beibringt. Als ein Hacker die Identitäten aller aktiven Undercoveragenten des MI7 aufdeckt, muss English allerdings wieder den aktiven Dienst antreten, um den Übeltäter zu finden. Zusammen mit seinem alten Kollegen Bough macht er sich ans Werk ...
Genre:Comedy, Abenteuer
Produktion:FR, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.