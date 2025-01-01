Johnny Yuma
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
Johnny Yuma
Eine habgierige Frau tötet ihren landbesitzenden Ehemann mit Hilfe ihres Bruders. Da der Ehemann sein Land testamentarisch seinem Neffen vermacht hat, heuern die Frau und ihr Bruder einen Todesschützen an, um diesen Neffen zu beseitigen, bevor er sein Erbe antreten kann. Der Neffe erweist sich jedoch als einfallsreicher Kämpfer - sowohl mit der Pistole als auch mit den Fäusten - und es gelingt ihm nicht nur, seinen Feinden näher zu kommen, sondern auch eine Art Bündnis mit dem Todesschützen einzugehen, der angeheuert wurde, um ihn zu töten.
Genre:Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Grjngo GmbH