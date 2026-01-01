Jurassic Galaxy
76 Min.Ab 12
76 Min.Ab 12
Jurassic Galaxy
Ein Raumschiff mit Weltraumabenteurern muss in naher Zukunft auf einem unbekannten Planeten bruchlanden. Bald werden sie mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert, als sie entdecken, dass der Planet von riesigen Dinosauriern bewohnt wird. Nun müssen die Astronauten all ihren Verstand und Überlebenswillen zusammen nehmen, um sich durch die gefährliche Landschaft zu schlagen und zu ihrem Schiff zurückzufinden.
Genre:Science Fiction, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH