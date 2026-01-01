Jurassic World: Ein neues Zeitalter
142 Min.Ab 12
142 Min.Ab 12
Jurassic World: Ein neues Zeitalter
Seit Jahren breiten sich die Dinosaurier auf der Welt aus. Die Firma Biosyn macht es sich deshalb zur Aufgabe, ein eigenes Reservat für die Urzeit-Echsen zu schaffen. Dr. Ellie Sattler entdeckt, dass das Unternehmen in Wahrheit andere Pläne verfolgt. Derweil hüten Owen und Claire ein Geheimnis: Sie kümmern sich um die junge Maisie, die als menschlicher Klon in die Geschichte eingehen könnte. Dadurch wird das Mädchen jedoch zur Zielscheibe einiger zwielichtiger Gestalten.
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH