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Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

142 Min.Ab 12
PULS 4142 Min.Ab 12
PULS 4

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Seit Jahren breiten sich die Dinosaurier auf der Welt aus. Die Firma Biosyn macht es sich deshalb zur Aufgabe, ein eigenes Reservat für die Urzeit-Echsen zu schaffen. Dr. Ellie Sattler entdeckt, dass das Unternehmen in Wahrheit andere Pläne verfolgt. Derweil hüten Owen und Claire ein Geheimnis: Sie kümmern sich um die junge Maisie, die als menschlicher Klon in die Geschichte eingehen könnte. Dadurch wird das Mädchen jedoch zur Zielscheibe einiger zwielichtiger Gestalten.

Genre:
Action, Abenteuer, Science Fiction, Thriller
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH