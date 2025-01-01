Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kamakai - Der größte Tigerhai der Welt?

44 Min.Ab 12
ProSieben MAXX44 Min.Ab 12
Ein Weibchen namens Kamakai soll der größte Tigerhai der Welt sein. Die Meeresbiologin Kori Garza und der Unterwasser-Kameramann Andy Casagrande reisen nach Französisch-Polynesien, um das riesige Tier aufzuspüren und herauszufinden, ob sein Lebensraum für seine außergewöhnliche Größe verantwortlich ist.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:
US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH