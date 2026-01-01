Kampf ums rote Barett - Russlands Elite geht an ihre Grenzen | Ganze Reportage
23 Min.Ab 12
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Kampf ums rote Barett - Russlands Elite geht an ihre Grenzen | Ganze Reportage
Ein brutaler Auswahltest: 45 Soldaten kämpfen im russischen Militär ums Überleben. Welcher der Kandidaten trotzt letztlich den Strapazen und holt sich das rote Barett, und wo werden die Männer der Spezialeinheit demnächst eingesetzt? Die Focus TV Reportage über Wladimir Putins härteste Männer und ihren Kampf um die begehrte Auszeichnung.
Genre:Spezial, Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12