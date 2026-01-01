Karate Tiger
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Karate Tiger
Der Action Kultfilm vom Regisseur von "The Transporter", mit Jean-Claude van Damme. Jason, ein Bruce-Lee-Fan, muss mit ansehen, wie sein Karatelehrer und Vater von einem Verbrecher-Syndikat unter Druck gesetzt. Sie ziehen nach Seattle, wo er mit Bruce Lees Geist trainiert, welcher ihm im Traum erscheint. Dieser lehrt ihn seine Geheimnisse, um sich und andere gegen Kriminelle verteidigen zu können.
Genre:Action, Krimi-Drama, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film