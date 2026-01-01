Karpfenangeln im Baggersee
47 Min.Ab 12
47 Min.Ab 12
Karpfenangeln im Baggersee
Friedfisch-Angeln: Friedfisch-Spezialist Robin Illner hat sich einen großen Baggersee im Ruhrgebiet ausgeguckt, um dort zwei Tage lang auf Karpfen und andere große Friedfische zu angeln. Robin erklärt in diesem Film ausführlich und für jedermann verständlich, wie, womit und an welchen Stellen er dort anfüttert, welche Köder und welches Gerät er dabei verwendet. Dazu gibt es detaillierte Anleitungen zu verschiedenen Montagen und vieles mehr. Und nebenbei gehen ihm und seinen Mitstreitern einige schöne Fische an den Haken.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba