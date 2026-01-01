Kate & Leopold
Kate & Leopold
Kate McKay (Meg Ryan) ist eine echte Powerfrau: smart, erfolgreich und fest entschlossen, die Karriereleiter in New York City zu erklimmen. Liebe? Dafür hat sie keine Zeit. Doch dann stolpert plötzlich Leopold (Hugh Jackman) in ihr Leben – ein echter Gentleman aus dem 19. Jahrhundert, samt Frack, Manieren und poetischer Seele. Durch einen kuriosen Zeitsprung landet der aristokratische Baron mitten im Großstadttrubel des 21. Jahrhunderts – und direkt in Kates Apartment. Anfangs hält sie ihn für einen charmanten Spinner, doch sein altmodischer Charme, sein Blick fürs Wesentliche und ein unvergessliches Candle-Light-Dinner lassen ihr Herz schneller schlagen. Zwischen Central Park-Ausritten und handgeschriebenen Liebesbriefen beginnt eine Romanze, die alle Regeln der Zeit außer Kraft setzt. Doch als Leopold zurück in seine Epoche muss, steht Kate vor der Entscheidung ihres Lebens: Bleibt sie in ihrer Welt – oder folgt sie der Liebe durch die Zeit?