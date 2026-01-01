Katies Blog
Katies Blog
Schön, wild, lustig und verloren: Katie Kampenfelt (Britt Robertson) nimmt vor dem College eine einjährige Auszeit, um sich selbst zu finden. Über ihre Suche und ihre Abenteuer berichtet sie in einem anonymen Blog. In den Erzählungen öffnet sie sich und gibt ihre innersten Geheimnisse preis - zum Beispiel auch den eigentlichen Grund für ihr Jahr ohne schulische oder universitäre Verpflichtungen: Das ist nämlich Dan Gallo (Justin Long), der über 30 Jahre alt ist und eigentlich eine gleichaltrige Freundin hat, aber eine intime Beziehung zu Katie pflegt. Sie ist der Meinung, er solle mit seiner Freundin Schluss machen und nur noch mit ihr zusammensein, doch für ihn ist der Altersunterschied ein zu großer Faktor. Katie fühlt sich indes immer mehr von Paul (Christian Slater) angezogen, der noch einmal ein Eck älter ist als Dan. Die Leserschaft von Katie wächst und gedeiht, doch ihre furchtlosen Schilderungen beginnen mit der Zeit zu bröckeln und die dunkelsten Teile ihrer Vergangenheit kommen an die Oberfläche.