KAUWBOY - Kleiner Vogel, großes Glück
78 Min.Ab 6
78 Min.Ab 6
KAUWBOY - Kleiner Vogel, großes Glück
Als der 10-jährige Jojo auf dem Nachhauseweg ein aus dem Nest gefallenes Vogelküken findet, beschließt er es mit nach Hause zu nehmen und sich fortan um "Jack" zu kümmern. Nach kurzer Zeit entwickelt sich daraus eine intensive Freundschaft und gemeinsam mit seiner besten Freundin Yenthe machen sie sich an das Abenteuer, dem Küken das Fliegen beizubringen.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2024 Great Movies