Vor TV
Kein Pardon
93 Min.Ab 0
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Vor TV
Kein Pardon
Mit seiner resoluten Mutter und seinen Großeltern betreibt Peter Schlönzke im Ruhrpott einen Schnittchenservice, der Familienfeiern aller Art mit Häppchen versorgt. Heimlich träumt Peter jedoch davon, ein Fernsehstar zu sein wie sein Idol Heinz Wäscher, Moderator seiner Lieblingsshow "Witzischkeit kennt keine Grenzen". Eines Tages erhält Peter die Chance, in Wäschers Sendung einzusteigen - doch die harte und banale Wirklichkeit des TV-Alltags enttäuscht ihn maßlos ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH