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Keine zweite Chance (1)

Keine zweite Chance (1)

90 Min.Ab 12
SAT.1 emotions90 Min.Ab 12
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Keine zweite Chance (1)

Petra Schmidt-Schaller erlebt als Dr. Nora Schwarz den absoluten Albtraum: Ärztin Nora hat ihr Glück mit Ehemann Mickey und der gemeinsamen Tochter Jella gefunden. Doch dann zerstören Schüsse ihre heile Welt. Mickey ist tot, Nora schwerst verletzt - und Baby Jella verschwunden. Als Nora aus dem Koma erwacht, hat sie nur ein Ziel: Sie will Jella finden. Eine erste Spur ergibt sich, als eine Lösegeldforderung bei Noras Schwiegereltern eingeht ...

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© SAT.1 emotions