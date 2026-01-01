Zum Inhalt springenBarrierefrei
Keinohrhasen

112 Min.Ab 12
SAT.1
Der unverbesserliche Frauenheld Ludo wird zu 300 Stunden Sozialarbeit verdonnert - ausgerechnet in einem Kinderhort! Seine Vorgesetzte, die Kindergärtnerin Anna, ist dem Neuen nicht gerade wohlgesonnen; schließlich kennt sie ihn noch von früher, als er ihr übel mitgespielt hat. Anna nutzt die Chance auf Rache daher zunächst gnadenlos aus. Doch aus anfänglicher Feindschaft wird Freundschaft - und am Ende sogar Liebe ...

Genre:
Romantische Komödie, Comedy
Produktion:
DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Warner Bros. Digital Distribution