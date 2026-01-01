Kentucky Fried Zombies
73 Min.Ab 16
Ken ist ein Serienkiller, der mitten im Nirgendwo spätnachts in ein Diner geht, nach langer Unterhaltung die Kellnerin Rose und den Koch Fred tötet und dann verschwinden will. Doch just in dem Moment kommt ein Pärchen herein, gefolgt von Sheriff Duke Purdett. Um nicht aufzufliegen, muss Ken die Kunden nun davon überzeugen, dass er wirklich in dem Diner arbeitet. Doch dann geschieht das Unfassbare: Rose und Fred erheben sich von den Toten und wollen Rache an ihrem Mörder nehmen. Ken muss das Pärchen und den Sheriff als Geiseln nehmen, um den Zombies zu entkommen.
Genre:Comedy, Horror
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH